На загоревшейся плавбазе "Дальморепродукта" прокуратура выявила нарушения

Пожар на плавбазе возник 23 сентября в акватории Тихого океана на расстоянии около 40 миль от острова Итуруп (Сахалинская область). Причина - возгорание тарных материалов в консервном цехе. На борту плавбазы на тот момент находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на остров Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. Затем аварийную группу увеличили до 65 человек. Пожар на плавбазе был потушен 30 сентября.