Застрявший у берегов Приморья контейнеровоз вызывает опасения у местных жителей и экологов

Жителей Находки тревожит ситуация, складывающаяся вокруг контейнеровоза Rise Shine. Горожане опасаются, что из-за трещины в корпусе содержимое танков судна, находящегося в нескольких сотнях метров от берега, может вылиться в море.

Люди выражают недовольство бездействием чиновников, не спешащих принять меры к недопущению возможной экологической катастрофы. А ведь ещё двух лет не прошло, как по вине местной котельной побережье было залито нефтепродуктами. Напомним, Rise Shine, бороздящий моря и океаны под флагом Панамы, ещё в начале ноября 2021 года сел на мель у побережья Находки. Находящихся на борту членов экипажа эвакуировали, груз и топливо остались. По экспертной оценке Росморречфлота, в танках судна может находиться приблизительно 130 тонн горючего. Чтобы снять с мели судно, начали откачивать топливо, но из-за плохой погоды операцию приостановили. Помимо топлива, на борту осталась бытовая техника — содержимое грузовых контейнеров. И то, что груз до сих пор не вывезен, также тревожит граждан. Они боятся, что раз владелец судна не беспокоится за своё имущество, то и чиновники не будут проявлять интереса к судьбе ржавеющего «бесхозного» актива. Виктор, житель посёлка Приискового вблизи Находки, считает, что такая пассивность со стороны властей и безразличие владельцев контейнеров к судьбе груза наводит на некоторые тревожные мысли. — Там же груза под завязку. Это деньги бешеные. И мазута сколько — никто ж не посчитал. А у нас лёд вон вокруг собирается, как будет? — задался вопросом мужчина. Такое развитие событий не исключает и находкинский экологический активист Артём Трембовлев. В разговоре с представителями СМИ он отметил, что вокруг контейнеровоза нет боновых ограждений, и если он проржавеет или обшивку повредят волны, то мазут направится в акваторию залива беспрепятственно. Люди боятся, что окажутся в эпицентре экологической катастрофы. В декабре прошлого года СКР возбудил уголовное дело после этого ЧП. Но изучается только факт нарушения правил морских перевозок экипажем. Ситуацию держал на контроле губернатор Приморья, но в чём выражается этот контроль сегодня, через два месяца после инцидента, никто не знает — ведь официальных сообщений о контейнеровозе уже давно не публиковалось.

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