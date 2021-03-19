Назад в «нулевые»: в Находке выборы-2021 начались с нападения на общественника

Сейчас он находится в медучреждении, где врачи оценивают его состоянии.
Как сообщают очевидцы, Шевкина избивали тяжелым предметом по голове и злоумышленники целенаправленно наносили удары в висок.
Знакомые с ситуацией считают, что целью нападения был не сам Шевкин, а депутат Находкинской городской Думы Татьяна Белоногова. Именно в её команду входит пострадавший от действий злоумышленников Константин. Кроме того, бывший чиновник, вместе с депутатом начинали развивать общественное движение «Делаю город лучше».
Помимо этого, авторы некоторых приморских политических телеграмм-каналов считают, что таким насильственным актом представители криминала Находки попытались повлиять на Белоногову за отказ от лоббирования их людей на выборы в ЗСПК в этом году.
В этой ситуации любопытен тот факт, что уже на протяжении нескольких месяцев, неоднозначные выпады и различный «террор» в сторону Белоноговой наблюдается и от мэра Находки Тимура Магинского. Ведь в конце 2020 года заместитель председателя городской думы Татьяна Белоногова предложила своим коллегам отказаться от высокой заработной платы, а также сократить штат депутатов в законодательном органе, пересчитать их зарплату, а сэкономленные средства направить на борьбу с COVID-19, за что была уволена. Сейчас же местные криминальные структуры совсем распоясались без надзора властей и пошли на крайние меры.
Напомним, что в сентябре 2020 года депутаты городской Думы Находки тайным голосованием избрали главу Находкинского городского округа. Им стал Тимур Магинский, возглавивший город в статусе исполняющего обязанности мэра в июле прошлого года.