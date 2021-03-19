Назад в «нулевые»: в Находке выборы-2021 начались с нападения на общественника

В этой ситуации любопытен тот факт, что уже на протяжении нескольких месяцев, неоднозначные выпады и различный «террор» в сторону Белоноговой наблюдается и от мэра Находки Тимура Магинского. Ведь в конце 2020 года заместитель председателя городской думы Татьяна Белоногова предложила своим коллегам отказаться от высокой заработной платы, а также сократить штат депутатов в законодательном органе, пересчитать их зарплату, а сэкономленные средства направить на борьбу с COVID-19, за что была уволена. Сейчас же местные криминальные структуры совсем распоясались без надзора властей и пошли на крайние меры.