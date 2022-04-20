«Некуда уже складывать»: в Приморье выдалась рыбная… ночь — видео

«Некуда уже складывать»: в Приморье выдалась рыбная… ночь — видео
«Некуда уже складывать»: в Приморье выдалась рыбная… ночь — видео
Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: pxhere.com

Мойву в Приморье ловили прямо на берегу

Жители Приморского края в ночь со вторника на среду вышли не ловить, а собирать рыбу. Побережье в посёлке Амгу засыпало мойвой.

В Тернейском районе Приморского края произошёл массовый выброс мойвы на берег. После отлива побережье оказалось буквально усыпано мойвой. Из-за быстрого отлива рыба попросту не успевала возвращаться в море.

Видео одного из таких рыбаков было опубликовано в интернете.

На кадрах можно заметить, как мужчина несёт в огромном сачке большое количество рыбы. За кадром женщина отмечает, что рыбы и так достаточно и складывать её уже некуда. Однако азартного рыбака это не останавливает и он продолжает свой путь.

Приморье не единственный регион Дальнего Востока, где можно наблюдать такую картину. Подобное происходит, в том числе, и на Сахалине. Однако жадность до добра не доводит. Один из жителей пгт Шахтерск Углегорского района обнаружил на берегу большое количество сперва выловленной, а потом брошенной мойвы.

Видео:ТГ-канал telega_vladivostok

Сюжеты:
Рыбный деньДальний ВостокПриморье
ПриморьерыбаСахалин
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