В Тернейском районе Приморского края произошёл массовый выброс мойвы на берег. После отлива побережье оказалось буквально усыпано мойвой. Из-за быстрого отлива рыба попросту не успевала возвращаться в море.
Видео одного из таких рыбаков было опубликовано в интернете.
На кадрах можно заметить, как мужчина несёт в огромном сачке большое количество рыбы. За кадром женщина отмечает, что рыбы и так достаточно и складывать её уже некуда. Однако азартного рыбака это не останавливает и он продолжает свой путь.
Приморье не единственный регион Дальнего Востока, где можно наблюдать такую картину. Подобное происходит, в том числе, и на Сахалине. Однако жадность до добра не доводит. Один из жителей пгт Шахтерск Углегорского района обнаружил на берегу большое количество сперва выловленной, а потом брошенной мойвы.