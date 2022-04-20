Жители Владивостока едва пришли в себя после пары кусочков мороженого

Примечательно, что в большинстве случаев, когда что-то подобное происходит, то чеков от покупки уже не сыскать, т. к. их выкинули. Но не в этот раз. Автор приложил их фото, а также обратился с вопросом о том, куда ему обратиться за справедливостью.