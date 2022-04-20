Жители Владивостока едва пришли в себя после пары кусочков мороженого

Жители Владивостока едва пришли в себя после пары кусочков мороженого
Жители Владивостока едва пришли в себя после пары кусочков мороженого
Сегодня, 12:58ПроисшествияФото: 1MIтематическое фото
Жители Владивостока были вынуждены почти на сутки выпасть из нормального ритма жизни всего лишь из-за пары кусочков мороженого. Неприятности настигли приморцев прямо на работе.

О своих злоключениях пострадавшие рассказали публично, опубликовав информацию и фотографии в интернете. По их словам, «брикет Арсеньевского мороженого» был куплен накануне в обед. Судя по дате публикации, инцидент произошёл 18 апреля. Сообщивший об этом житель Владивостока вместе с коллегой съел «по кусочку», после чего, по словам пострадавшего, им обоим стало плохо.

«Только сегодня более-менее пришли в себя. Выкручивало обоих почти сутки», — откровенно сообщил автор обращения в соцсети.

Примечательно, что в большинстве случаев, когда что-то подобное происходит, то чеков от покупки уже не сыскать, т. к. их выкинули. Но не в этот раз. Автор приложил их фото, а также обратился с вопросом о том, куда ему обратиться за справедливостью.

В комментариях к посту пользователи не только дали подсказки, но и выразили собственное отношение к продукту, опубликованному на фото, а также поинтересовались, что именно закусывали мороженым. Некоторые даже обратили внимание, что за кило пломбира, автор заплатил почти 500 рублей

  • В Роспотребнадзор с жалобой. Далее проверка и вам ответ о проведённых мероприятиях;
  • В мусорное ведро и всё, зачем нервы трепать;
  • Что ели и пили в этот день? 😉;
  • А вы кроме мороженого ничего не ели с коллегой?;
  • Да, доказать и наказать магазин НЕРЕАЛЬНО! Может, у вас ложки, которыми вы ели, были вымыты водой из лужи;
  • Зимой намного меньше покупают мороженое, я думаю оно оно было просроченное, обращайтесь в Роспотребнадзор;
  • Может ДО мороженого или ПОСЛЕ чего-нибудь съели?;
  • Очень невкусное мороженое, замороженная вода;
  • Мож не мороженое было;
  • Хотела детей уложить и насладиться таким же мороженым. Все. Уже не хочу🤣🙈

Примечательно, что одному из комментаторов всё же хватило энтузиазма призвать в пост производителя опубликованного на фото мороженого.

«Для проведения проверки по выявленному факту, просим автора связаться с нами @arsmoloko или по телефону +7 913 912-69-86», — ответил производитель.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы