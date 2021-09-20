«Первым делом самолеты?» — «Аврору» оштрафовали за «спецовоки»

Выяснилось, что компания ненадлежащим образом, в нарушение установленных сроков, обеспечивала своих работников средствами индивидуальной защиты. Кроме того, сотрудникам не хватало специальной одежды, обуви и других средств.
Гендиректор авиапредприятия получил от транспортного прокурора представление. В итоге нарушения устранили, а работники предприятия наконец получили спецовки и средства индивидуальной защиты в полном объеме.
Кроме того, должностное и юридическое лица АО «Авиакомпания Аврора» обзавелись административными делам за нарушения нормативов в сфере охраны труда.
Закономерным итогом стал штраф для авиакомпании в 50 тысяч рублей. Для должностного лица ограничились предупреждением.