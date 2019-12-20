Общественные организации России призвали магазины добровольно убрать снюсы с прилавков

Вместе с тем, уверены, что вы, как и мы, считаете – зарабатывать на вреде здоровью наших граждан, в том числе детей и молодежи – это преступление. Сегодня эпидемия снюс-зависимости буквально захлестнула российские школы и учебные заведения. Ущерб от их употребления уже нанесён здоровью многих россиян, в особенности молодых людей, зафиксированы случаи летального исхода.