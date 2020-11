Общественные организации России призвали магазины добровольно убрать снюсы с прилавков

Пока неповоротливая государственная машина рожает запрещающий закон, дети продолжают травиться заразой, привнесенной к нам из "цивилизованной" Европы

Пока неповоротливая государственная машина рожает запрещающий закон, дети продолжают травиться заразой, привнесенной к нам из "цивилизованной" Европы Семь крупных общероссийских общественных движений страны и семь Героев России и СССР подписали обращение к руководителям торговых сетей и точек по продаже снюсов с просьбой добровольно отказаться от распространения этой продукции. Со среды соответствующие листовки начали распространять в регионах страны. ИА ОСН публикует текст обращения: Обращение Общероссийского движения «Сильная Россия» к владельцам и руководителям торговых сетей, магазинов и точек по продаже снюсов. Уважаемые товарищи! Мы с уважением относимся ко всем бизнесменам и предпринимателям, понимаем, как тяжело вам вести свой бизнес: высокие налоги, многочисленные проверки, неподъёмная стоимость кредитов, дорогая аренда. Вместе с тем, уверены, что вы, как и мы, считаете – зарабатывать на вреде здоровью наших граждан, в том числе детей и молодежи – это преступление. Сегодня эпидемия снюс-зависимости буквально захлестнула российские школы и учебные заведения. Ущерб от их употребления уже нанесён здоровью многих россиян, в особенности молодых людей, зафиксированы случаи летального исхода. Мы предлагаем вам объединиться и защитить наш народ от этой заразы. Призываем вас проявить гражданскую ответственность и отказаться от продажи и распространения всех видов снюсов, а также попросить об этом всех ваших знакомых предпринимателей. В ближайшее время мы добьёмся не просто полного законодательного запрета продажи снюсов и подобных веществ в России, но и серьёзной ответственности за их распространение. Однако пока нет официального запрета, просим вас добровольно убрать снюсы с прилавков. Их покупают и употребляют школьники, студенты, губя здоровье. А все, кто торгует снюсами сознательно или нет – становятся в один ряд с наркоторговцами. «Сильная Россия» начинает масштабную кампанию против снюсов. Надеемся на ваше понимание и поддержку. Только вместе мы сможем победить эту заразу и спасти жизни наших соотечественников. Документ подписал председатель «Сильной России» Антон Цветков, а также руководители крупнейших общероссийских общественных объединений. Среди них: председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ Сергей Липовой, председатель движения «Матери России» Валентина Петренко, председатель Объединения потребителей Алексей Корягин, лидер организации «Российский Красный крест» Раиса Лукутцова, председатель Координационного совета Союза добровольцев России Сергей Бондаренко и председатель Президиума Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов. Также обращение подписали Герои России и Советского Союза Александр Головашкин, Владимир Горовой, Дибиргаджи Магомедов, Анатолий Кнышов, Павел Шевченко и Андрей Звягинцев. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

