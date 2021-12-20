«Подозрительную» нерку привезли во Владивосток с Камчатки

«Подозрительную» нерку привезли во Владивосток с Камчатки
«Подозрительную» нерку привезли во Владивосток с Камчатки
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: pxhere.com
Родовой общине коренных малочисленных народов «Янут» из Камчатского края грозит 300 тысяч рублей штрафа. Они поставили во Владивосток 4 840 килограмм нерки блочной заморозки глазированой без сопроводительных документов

Проблема обнаружилась уже по прибытии груза в дальневосточную столицу после выгрузки с судна на холодильник. Инспектор Россельхознадзора установил, что на часть товара отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, свидетельствующие о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Законодательством запрещен оборот продукции без ветеринарных сопроводительных документов, в отношении которых не может быть установлена прослеживаемость.

Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. Оборот подконтрольной госветнадзору продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, запрещен.

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