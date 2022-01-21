В Приморье по субботам стоит избегать перекрёстков

В Приморье по субботам стоит избегать перекрёстков
В Приморье по субботам стоит избегать перекрёстков
Вчера, 16:15ПроисшествияФото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
В Приморье в 2021 году зарегистрировано 2291 ДТП с пострадавшими и погибшими. Это на 14% меньше, чем в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в 251 случае жизни участников автомобильных аварий спасти не удалось.

По видам ДТП преобладали столкновения транспортных средств и наезд на пешехода. Самая распространённая причина ДТП — нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда перекрёстка. Среди аварийно опасных дней недели на первый план вышла суббота.

Рост трёх основных показателей аварийности (количество ДТП, число погибших и раненых в автоавариях) в 2021 году произошёл в Артёме, Находке, а также в Надеждинском и Хорольском районах.

В ряде населённых пунктов отмечен значительный рост числа жертв автоаварий: в антилидерах Октябрьский, Ханкайский, Чугуевский районы и город Фокино.

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Приморье
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