В Приморье по субботам стоит избегать перекрёстков

В Приморье в 2021 году зарегистрировано 2291 ДТП с пострадавшими и погибшими. Это на 14% меньше, чем в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в 251 случае жизни участников автомобильных аварий спасти не удалось. По видам ДТП преобладали столкновения транспортных средств и наезд на пешехода. Самая распространённая причина ДТП — нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил проезда перекрёстка. Среди аварийно опасных дней недели на первый план вышла суббота. Рост трёх основных показателей аварийности (количество ДТП, число погибших и раненых в автоавариях) в 2021 году произошёл в Артёме, Находке, а также в Надеждинском и Хорольском районах. В ряде населённых пунктов отмечен значительный рост числа жертв автоаварий: в антилидерах Октябрьский, Ханкайский, Чугуевский районы и город Фокино.

Материалы по теме: В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter