В трех муниципалитетах Приморья объявлен особый противопожарный режим

В трех муниципалитетах Приморья объявлен особый противопожарный режим
В трех муниципалитетах Приморья объявлен особый противопожарный режим
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: Диана Шарафулисламова / правительство Приморского края
На территориях Уссурийского городского округа, Фокино и Михайловского района Приморского края распоряжениями глав муниципалитетов с 20 апреля объявлен особый противопожарный режим. Он подразумевает ограничения на посещение лесов, разведение открытого огня, проведение огнеопасных работ и другие.

Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, особый противопожарный режим введен в муниципалитетах по рекомендации регионального Правительства в связи с сезонным обострением пожарной опасности.

«В числе дополнительных мер пожарной безопасности, рекомендованных главам муниципальных образований при введении особого противопожарного режима, можно отметить запрет на пребывание граждан в лесах, на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, на проведение в лесах огнеопасных работ. Предполагаются также своевременная очистка территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованных полос», — отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, основной причиной весенних пожаров специалисты называют человеческий фактор, в том числе нарушение правил пожарной безопасности. В Приморском крае с начала года ликвидированы природные и лесные пожары на площади более 36,5 тысяч гектаров — это чуть больше площади территории, которую занимает город Владивосток. В среднем до 98% таких пожаров ликвидируют в первые сутки после обнаружения.

В случае, если вы обнаружили возгорание, сообщите по телефону: 112.

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лесПриморьеПожар
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