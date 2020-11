Названа наиболее вероятная версия причины пожара в "Максиме"

Популярный торговый центр выгорел дотла

Масштабный пожар практически уничтожил многоэтажное здание Приблизительно в 6.00 в субботу, 21 сентября, во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим». Пожар начал стремительно распространяться и почти мгновенно охватил площадь в сотни квадратных метров. Сообщается также, что в такое раннее время никаких посетителей в торговом центре не было. Однако в здании находились охранники и технический персонал. Но о пострадавших сведений не поступало. Пожару присвоили высший ранг сложности. По мнению очевидцев, похоже, что ТЦ закроется всерьез и надолго. Кое-кто предположил даже, что здание будет снесено и на его месте построят что-то новое. По предварительным предположениям, пожар возник на верхнем этаже здания, где находится фудкорт с многочисленными кафе. Предположительной причиной пожара послужил взрыв газового баллона в кафе на мансарде. Оно находится на пятом этаже здания. В пользу этой версии говорят как мгновенное возгорание большой площади, так и стремительное распространение огня. Фото Дарьи ПУШКАРЁВОЙ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

