Названа наиболее вероятная версия причины пожара в "Максиме"

Названа наиболее вероятная версия причины пожара в "Максиме"

21 сентября 2019, 09:06
Происшествия
Популярный торговый центр выгорел дотла

Масштабный пожар практически уничтожил многоэтажное здание

Приблизительно в 6.00 в субботу, 21 сентября, во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим». Пожар начал стремительно распространяться и почти мгновенно охватил площадь в сотни квадратных метров.

Сообщается также, что в такое раннее время никаких посетителей в торговом центре не было. Однако в здании находились охранники и технический персонал. Но о пострадавших сведений не поступало. Пожару присвоили высший ранг сложности.

По мнению очевидцев, похоже, что ТЦ закроется всерьез и надолго. Кое-кто предположил даже, что здание будет снесено и на его месте построят что-то новое.

По предварительным предположениям, пожар возник на верхнем этаже здания, где находится фудкорт с многочисленными кафе. Предположительной причиной пожара послужил взрыв газового баллона в кафе на мансарде. Оно находится на пятом этаже здания. В пользу этой версии говорят как мгновенное возгорание большой площади, так и стремительное распространение огня. Фото Дарьи ПУШКАРЁВОЙ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
НедвижимостьВладивосток
пожарОрешкин Максимторговля топливомторговлярежим ЧСторговля бинарными опционамиМаксим БарскийМаксим Безрядинпожар в Ангарскепожар на СтавроленеМаксим ГришанинМаксим Ряшинпожаруправление по делам ГО и ЧС администрации СургутаЧСПожарлесные пожарыЧСрежим ЧСМаксим ГалкинМаксим Новиковпожарминистр экономического развития Максим ОрешкинМаксим Клецлесной пожар
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы