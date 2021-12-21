Во Владивостоке дешёвые консервы выдавали за продукт известного бренда

Подделкой продуктов под известные в Приморье бренды занималась группа граждан, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ. Злоумышленники закупали дешёвые консервы (кофе, рыбные консервы, пасту и сухое молоко), переклеивали этикетки и выдавали их за более дорогостоящие товары для последующей реализации.
В каких торговых точках реализовывались консервы с переклеенным этикетом и в каком количестве, не уточняется. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности. А также выясняется сумма причинённого ущерба, с целью квалификации данного нарушения законодательства.
Продукция с признаками фальсификации изъята и передана на ответственное хранение.