«Здравствуй, Маша» — корреспондент «Золотого Рога» едет задавать вопросы Владимиру Путину

Напомним, что в 2020 году традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ была организована в онлайн-формате, федеральные и региональные издания смогли задать вопросы по видеосвязи. Длилась она 4 часа 29 минут, за это время Владимир Путин ответил на 68 вопросов.