«Здравствуй, Маша» — корреспондент «Золотого Рога» едет задавать вопросы Владимиру Путину

«Здравствуй, Маша» — корреспондент «Золотого Рога» едет задавать вопросы Владимиру Путину
«Здравствуй, Маша» — корреспондент «Золотого Рога» едет задавать вопросы Владимиру Путину
Сегодня, 12:38ПроисшествияФото: kremlin.ru
Традиционное общение главы государства с представителями российских, региональных и международных СМИ запланировано на 23 декабря 2021 года.

Ожидается, что президент не только ответит на вопросы журналистов в прямом эфире, но и традиционно использует этот формат, чтобы сделать несколько важных заявлений.

В отличие от прошлого года, представителей медиасообщества приглашают офлайн. Однако ввиду антикоронавирусных ограничений число участников пресс-конференции ограничено, их будет, по данным «Золотого Рога», около 500 человек.

Главными темами встречи станут, вероятнее всего, состояние экономики России, соцподдержка наиболее уязвимых категорий граждан, ковидные ограничения федерального и местного уровней.

Наше издание представит в Москве корреспондент Мария Цирлина. Чтобы получить возможность прямого общения с Владимиром Путиным, все журналисты прошли аккредитацию, включающую тестирование на COVID-19.

Мы обратились к нашим читателям и узнали, что бы они хотели услышать от президента в первую очередь:

  • разъяснение по поводу инициативы о «13-й пенсии» пожилым гражданам;
  • сообщение о новых выплатах на детей;
  • решение о смягчении коронавирусных ограничений;
  • перспективу открытия границы с Китаем.

Напомним, что в 2020 году традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ была организована в онлайн-формате, федеральные и региональные издания смогли задать вопросы по видеосвязи. Длилась она 4 часа 29 минут, за это время Владимир Путин ответил на 68 вопросов.

Дольше всего пресс-конференция длилась в 2008 году. Тогда глава государства ответил более чем на 100 вопросов за 4 часа 40 минут.

Нынешняя пресс-конференция будет 17-й по счёту.

Пресс-конференцию будут транслировать ведущие российские телеканалы. Начнётся она 23 декабря в 19 часов по владивостокскому времени.

Сюжеты:
Приморский край
ПриморьеПутин
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