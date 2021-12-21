«Здравствуй, Маша» — корреспондент «Золотого Рога» едет задавать вопросы Владимиру Путину

Ожидается, что президент не только ответит на вопросы журналистов в прямом эфире, но и традиционно использует этот формат, чтобы сделать несколько важных заявлений.
В отличие от прошлого года, представителей медиасообщества приглашают офлайн. Однако ввиду антикоронавирусных ограничений число участников пресс-конференции ограничено, их будет, по данным «Золотого Рога», около 500 человек.
Главными темами встречи станут, вероятнее всего, состояние экономики России, соцподдержка наиболее уязвимых категорий граждан, ковидные ограничения федерального и местного уровней.
Наше издание представит в Москве корреспондент Мария Цирлина. Чтобы получить возможность прямого общения с Владимиром Путиным, все журналисты прошли аккредитацию, включающую тестирование на COVID-19.
Мы обратились к нашим читателям и узнали, что бы они хотели услышать от президента в первую очередь:
Напомним, что в 2020 году традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ была организована в онлайн-формате, федеральные и региональные издания смогли задать вопросы по видеосвязи. Длилась она 4 часа 29 минут, за это время Владимир Путин ответил на 68 вопросов.
Дольше всего пресс-конференция длилась в 2008 году. Тогда глава государства ответил более чем на 100 вопросов за 4 часа 40 минут.
Нынешняя пресс-конференция будет 17-й по счёту.
Пресс-конференцию будут транслировать ведущие российские телеканалы. Начнётся она 23 декабря в 19 часов по владивостокскому времени.