Глава Фонда капремонта и бывший мэр в Приморье взят под стражу

Эти действия повлекли нарушения принципа свободы предпринимательской деятельности, а также прав и законных и интересов другой коммерческой организации, которая являлась подрядчиком при проведении капитального ремонта многоквартирного дома по улице Пушкина в городе Уссурийске, что выразилось в неполучение упомянутой организации оплаты в размере свыше 4,2 млн рублей за выполнение работ по капитальному ремонту указанного дома. В связи с тем что из-за неполучения денежных средств организация не смогла своевременно закупить необходимый объем строительных материалов для проведения капитального ремонта другого многоквартирного дома в рамках заключенного контракта, были наложены штрафные санкции.