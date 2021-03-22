Глава Фонда капремонта и бывший мэр в Приморье взят под стражу

По подозрению в совершении преступления (превышение должностных полномочий) задержан директор ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Андрей Горелов. Следователи провели обыски, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, сообщили в региональном СУ СК.
Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в период времени с января по сентябрь 2020 года должностное лицо из числа сотрудников ФПК «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» из личной заинтересованности, вышло за пределы своих полномочий и оказало покровительство, а также способствовало успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и иных строительных материалов.
Эти действия повлекли нарушения принципа свободы предпринимательской деятельности, а также прав и законных и интересов другой коммерческой организации, которая являлась подрядчиком при проведении капитального ремонта многоквартирного дома по улице Пушкина в городе Уссурийске, что выразилось в неполучение упомянутой организации оплаты в размере свыше 4,2 млн рублей за выполнение работ по капитальному ремонту указанного дома. В связи с тем что из-за неполучения денежных средств организация не смогла своевременно закупить необходимый объем строительных материалов для проведения капитального ремонта другого многоквартирного дома в рамках заключенного контракта, были наложены штрафные санкции.
Напомним, до того, как занять должность руководителя фонда, Горелов некоторое время работал в должности мэра Находки, до этого трудился юристом в думе. Еще раньше служил транспортным прокурором города-порта.