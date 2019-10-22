Губернатор Кожемяко выиграл дело в суде

Административное дело об отстранении от должности кавалеровского мэра рассматривалось в присутствии двух юристов – представителей губернатора и юриста районной администрации – представителя ответчика. Юристы истца настаивали на досрочном прекращении полномочий Гаврикова. И суд их услышал. Теперь в соответствии с законом Приморского края нового главу предстоит выбирать районной Думе. Так как прямые выборы глав МО в крае пока так и не разрешены.