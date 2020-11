Губернатор Кожемяко выиграл дело в суде

Поступок ответчика прощать было нельзя

Истцом по делу выступал губернатор Кожемяко 22 октября кавалеровский районный суд рассмотрел иск губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО к главе Кавалеровского муниципального района Сергею ГАВРИКОВУ на отстранение от должности мэра за недостоверные сведения о его доходах. Иск губернатора удовлетворен, Гавриков отстранен от занимаемой должности. Административное дело об отстранении от должности кавалеровского мэра рассматривалось в присутствии двух юристов – представителей губернатора и юриста районной администрации – представителя ответчика. Юристы истца настаивали на досрочном прекращении полномочий Гаврикова. И суд их услышал. Теперь в соответствии с законом Приморского края нового главу предстоит выбирать районной Думе. Так как прямые выборы глав МО в крае пока так и не разрешены. Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter