Новый виток "дела Пушкарёва" будет рассматриваться во Владивостоке

Экс-мэр столицы Приморья сообщил в соцсетях подробности

Экс-мэр столицы Приморья сообщил в соцсетях сенсационные подробности На личной странице в соцсети экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв сообщил, что иск по делу «Востокцемента» будет рассмотрен Советским судом Владивостока: «Появились новости об иске Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд. рублей с меня и моих компаний. Напомню: 9 августа Верховный суд РФ в апелляции отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о рассмотрении поданного ими иска в Тверском суде города Москвы и вынес решение о рассмотрении данного иска по месту нахождения ответчика - это или Приморский край, или Еврейская автономная область. Стало известно, что иск поступил в Советский суд г. Владивостока. По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым. Обязательно сообщу, когда будут хоть какие-то подробности. Отмечу, что и я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

