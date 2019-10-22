Новый виток "дела Пушкарёва" будет рассматриваться во Владивостоке

Стало известно, что иск поступил в Советский суд г. Владивостока. По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым. Обязательно сообщу, когда будут хоть какие-то подробности. Отмечу, что и я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд».