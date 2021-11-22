Мэр Владивостока Шестаков «отпустил» всех по домам (видео)

Ранее с видеообращением выступил глава Приморья Олег Кожемяко. Он рекомендовал, по возможности, распустить сотрудников по домам. Также губернатор отметил, что если погода не улучшится и завтра, то он рекомендует организовать работу и учебу в удаленном формате.