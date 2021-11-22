Мэр Владивостока Шестаков «отпустил» всех по домам (видео)

Мэр Владивостока Шестаков «отпустил» всех по домам (видео)
Мэр Владивостока Шестаков «отпустил» всех по домам (видео)
Сегодня, 11:15ПроисшествияФото: Александр Дедов
Глава администрации Владивостока Константин Шестаков рекомендовал руководителям предприятий 22 ноября отпустить сотрудников с работы в 14:00. Обращение направлено на глав предприятий всех форм собственности.

В городе работают 128 снегоуборочных машин. Идет расчистка тротуаров, лестниц, виадуков. Автомобилистов просят сократить поездки и дать убрать город от снега. Руководителей крупных предприятий мэр попросил направить дворников и технику на помощь в уборке города.

Ранее с видеообращением выступил глава Приморья Олег Кожемяко. Он рекомендовал, по возможности, распустить сотрудников по домам. Также губернатор отметил, что если погода не улучшится и завтра, то он рекомендует организовать работу и учебу в удаленном формате.

Сюжеты:
Приморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы