Бруствер из икры сельди нашли на Сахалине

Бруствер из икры сельди нашли на Сахалине
Бруствер из икры сельди нашли на Сахалине
23 апреля, 10:30ПроисшествияФото: pxhere.com тематическое фото
На побережье Корсаковского района Сахалина в бухте Анива блогер Борис Рябченков обнаружил желтоватые брустверы. На поверку это оказались отвалы из икры сельди.

В это время сельдь там нерестится буквально в нескольких десятках метров от берега. По словам блогера, высокий бруствер оказался икрой. При этом в самых высоких местах он достигал 40 сантиметров.

Рябченков отметил, что на Сахалине эту икру обычно используют, как удобрение для огородов.

Это явление для Сахалина не в новинку. Такое происходит ежегодно. По словам блогера, сельдь не самая умная рыба, поэтому берёт не качеством, а количеством. В итоге каждый год на побережье выносит икру перемешанную с водорослями и другими морскими растениями.

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Рыбный деньДальний Восток
рыбаДальний Восток
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