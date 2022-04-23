Бруствер из икры сельди нашли на Сахалине

В это время сельдь там нерестится буквально в нескольких десятках метров от берега. По словам блогера, высокий бруствер оказался икрой. При этом в самых высоких местах он достигал 40 сантиметров.
Рябченков отметил, что на Сахалине эту икру обычно используют, как удобрение для огородов.
Это явление для Сахалина не в новинку. Такое происходит ежегодно. По словам блогера, сельдь не самая умная рыба, поэтому берёт не качеством, а количеством. В итоге каждый год на побережье выносит икру перемешанную с водорослями и другими морскими растениями.