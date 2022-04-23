Бруствер из икры сельди нашли на Сахалине

Это явление для Сахалина не в новинку. Такое происходит ежегодно. По словам блогера, сельдь не самая умная рыба, поэтому берёт не качеством, а количеством. В итоге каждый год на побережье выносит икру перемешанную с водорослями и другими морскими растениями.