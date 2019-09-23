На Дальнем Востоке столкнулись два пассажирских парома

По данным агентства, столкнулись «Паром-9» и «СПТО-832», принадлежащие ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Инцидент произошел около 22:50 (16:50 мск) на выходе с протоки Мархинка в районе острова Понамарев. У одного судна повреждения в области аппарели, у другого — в носовой части. Из-за происшествия рейс отменили. Как отмечает NewsYkt, поврежден еще один аппарат. О чем идет речь, не уточняется.