Появились первые фото, сделанные внутри торгового центра "Максим"

«21 сентября в 6.06 на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре на проспекте 100-летия Владивостока, 57. Немедленно на место были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 6 минут», - сообщили в управлении МЧС по г. Владивостоку. Пожару присвоили высший ранг сложности.