В Приморье операцию «Путина-2021» поддержали офицеры спецназа и Росгвардии

Как отметили в пресс-службе краевой полиции, мужчина задержан в ходе мероприятия «Путина-2021». В доме подозреваемого полицейские обнаружили 107 особей кеты, вылов которой в период нереста запрещён. Также изъяты сети и другие орудия для браконьерской добычи рыбы. Ущерб, причинённый в результате противоправных действий, составил более 400 тысяч рублей, что считается особо крупным.