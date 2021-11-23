В Приморье операцию «Путина-2021» поддержали офицеры спецназа и Росгвардии

В Приморье операцию «Путина-2021» поддержали офицеры спецназа и Росгвардии
В Приморье операцию «Путина-2021» поддержали офицеры спецназа и Росгвардии
Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: фото пресс-службы УМВД РФ по ПК
В Хасанском районе задержан ранее судимый местный житель, подозреваемый в незаконной добыче водных биоресурсов на территории национального парка «Земля леопарда».

Как отметили в пресс-службе краевой полиции, мужчина задержан в ходе мероприятия «Путина-2021». В доме подозреваемого полицейские обнаружили 107 особей кеты, вылов которой в период нереста запрещён. Также изъяты сети и другие орудия для браконьерской добычи рыбы. Ущерб, причинённый в результате противоправных действий, составил более 400 тысяч рублей, что считается особо крупным.

По данному факту возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

— Всего в ходе операции «Путина» на территории Приморья изъято 2,5 км сетей, более 5 тонн незаконно добытой рыбы лососевых пород, 680 кг красной икры и 450 кг краба. Выявлено 192 административных правонарушения, возбуждено 77 уголовных дел, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, операция «Путина» проводится с целью противодействия незаконной добыче и обороту водных биологических ресурсов в прибрежных районах края. В мероприятиях участвуют мобильно-поисковые группы, в составе которых сотрудники полиции, Погрануправления ФСБ России, Федерального агентства по рыболовству и национального парка «Земля леопарда». Силовая поддержка оказана офицерами отряда специального назначения «Гром» УМВД Приморья и Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Сюжеты:
Приморье
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"Земля леопарда"БраконьерыПриморьеПолиция
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