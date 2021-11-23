В Приморье операцию «Путина-2021» поддержали офицеры спецназа и Росгвардии

Как отметили в пресс-службе краевой полиции, мужчина задержан в ходе мероприятия «Путина-2021». В доме подозреваемого полицейские обнаружили 107 особей кеты, вылов которой в период нереста запрещён. Также изъяты сети и другие орудия для браконьерской добычи рыбы. Ущерб, причинённый в результате противоправных действий, составил более 400 тысяч рублей, что считается особо крупным.
По данному факту возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.
— Всего в ходе операции «Путина» на территории Приморья изъято 2,5 км сетей, более 5 тонн незаконно добытой рыбы лососевых пород, 680 кг красной икры и 450 кг краба. Выявлено 192 административных правонарушения, возбуждено 77 уголовных дел, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отметим, операция «Путина» проводится с целью противодействия незаконной добыче и обороту водных биологических ресурсов в прибрежных районах края. В мероприятиях участвуют мобильно-поисковые группы, в составе которых сотрудники полиции, Погрануправления ФСБ России, Федерального агентства по рыболовству и национального парка «Земля леопарда». Силовая поддержка оказана офицерами отряда специального назначения «Гром» УМВД Приморья и Управления Росгвардии по Приморскому краю.