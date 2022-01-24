В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Тернейском районе

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Тернейском районе
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Тернейском районе
Сегодня, 15:36ПроисшествияФото: Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 112 км автодороги «Терней-Малая Кема». Отметим, этот участок трассы находится между населёнными пунктами и дорога здесь не имеет освещения.

В минувшую субботу, 22 января в 21:30 в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о возможном ДТП в этом месте. Она проходила мимо и увидела на дороге разбросанные вещи и осколки автомобиля. Предположив, что здесь случилась авария, она заявила в полицию.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. По версии краевого УМВД РФ, водитель автомобиля Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны села Малая Кема в направлении посёлка Терней, совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая от полученных травм скончалась.

В машине находилось двое взрослых граждан и 16-летний подросток. После ДТП тело погибшей погрузили в салон автомобиля и вывезли в лес. Транспортное средство со следами ДТП полицейские обнаружили по месту проживания 38-летнего мужчины.

— По факту автоаварии следственным подразделением МО МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к гибели девушки. Назначено проведение ряда экспертиз.

Сюжеты:
Приморье
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