Побережье Сахалина засыпало мойвой

После мощного шторма на берег центральных районов Сахалина выбросило тонны мойвы. По сведениям очевидцев, уёк можно не то, что сачком, а лопатой собирать.

На побережье в Томаринского и Углегорского районов на выходных можно было даже не наловить, а насобирать мойвы. После шторма на западном побережье острова, на берег выкинуло уйму рыбы и других морских деликатесов. Кстати, местные жители имеют право беспрепятственно ловить рыбу, но только используя ручной сачок с диаметром не более 0,7 метра. Орудие лова должно быть зарегистрировано в местно Росрыболовстве. Ранее «Золотой Рог» писал, что жители Приморья также выходят на берег собирать рыбу. Побережье в посёлке Амгу засыпало мойвой. После отлива побережье оказалось буквально усыпано рыбой. Из-за быстрого отлива уёк попросту не успевал возвращаться в море.

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