Побережье Сахалина засыпало мойвой

Побережье Сахалина засыпало мойвой
Побережье Сахалина засыпало мойвой
Вчера, 14:25ПроисшествияФото: pxhere.com тематическое фото
После мощного шторма на берег центральных районов Сахалина выбросило тонны мойвы. По сведениям очевидцев, уёк можно не то, что сачком, а лопатой собирать.

На побережье в Томаринского и Углегорского районов на выходных можно было даже не наловить, а насобирать мойвы. После шторма на западном побережье острова, на берег выкинуло уйму рыбы и других морских деликатесов.

Кстати, местные жители имеют право беспрепятственно ловить рыбу, но только используя ручной сачок с диаметром не более 0,7 метра. Орудие лова должно быть зарегистрировано в местно Росрыболовстве.

Ранее «Золотой Рог» писал, что жители Приморья также выходят на берег собирать рыбу. Побережье в посёлке Амгу засыпало мойвой. После отлива побережье оказалось буквально усыпано рыбой. Из-за быстрого отлива уёк попросту не успевал возвращаться в море.

Сюжеты:
Рыбный деньДальний Восток
рыбаСахалинДальний Восток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы