Дальневосточника будут судить за то, что он захотел заработать на своем гектаре

Очередному владельцу "дальневосточного гектара" приобретение выходит боком

Очередному владельцу «дальневосточного гектара» приобретение выходит боком Следователи МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя, говорится в сообщении регионального управления ведомства. Дело против него было возбуждено по п. «б.» ч.2 ст. 171 УК (о незаконной предпринимательской деятельности) - из-за бизнеса на продаже песка с «дальневосточного гектара». В январе 2017 года мужчина заключил с муниципальными властями договор, по которому ему безвозмездно выделялся участок земли у села Охотское. Он планировал построить там базу отдыха. Однако уже получив участок в пользование, он внезапно выяснил, что на нем можно добывать песок. Вскоре мужчина нанял технику для добычи и начал продавать песок вместо обещанного строительства базы отдыха. Лицензии на добычу у него не было. «Продолжая осуществлять свой незаконный умысел, обвиняемый с сентября 2017 по май 2018 года поставлял песок заинтересованным коммерческим компаниям по заниженной стоимости, вводя их в заблуждение о том, что у него имеются все необходимые документы на добычу полезных ископаемых», - сообщили в МВД. Общую сумму ущерба, нанесенного государству, в ведомстве оценили в 48 млн руб. Дело направлено в суд. Максимальное наказание по предъявленной ему статье составляет пять лет лишения свободы. Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году, на нее в Дальневосточном федеральном округе выделили около 140 млн га. К февралю 2017 года власти получили 36 тыс. заявок на бесплатное получение земли, из них было удовлетворено около 4,8 тыс. С 28 марта безвозмездно получить в пользование участок земли могут не только граждане России, но и иностранцы и люди без гражданства. Для этого они должны участвовать в программе переселения соотечественников. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

