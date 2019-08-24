Дальневосточника будут судить за то, что он захотел заработать на своем гектаре

Однако уже получив участок в пользование, он внезапно выяснил, что на нем можно добывать песок. Вскоре мужчина нанял технику для добычи и начал продавать песок вместо обещанного строительства базы отдыха. Лицензии на добычу у него не было. «Продолжая осуществлять свой незаконный умысел, обвиняемый с сентября 2017 по май 2018 года поставлял песок заинтересованным коммерческим компаниям по заниженной стоимости, вводя их в заблуждение о том, что у него имеются все необходимые документы на добычу полезных ископаемых», - сообщили в МВД.