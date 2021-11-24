Банда племянника ЗСПК Текиева — под следствием

В середине осени появилась информация о задержании приморца Исмаила Абакаева по резонансному делу о вымогательстве. Тем не менее, целых полтора месяца сведений о ходе расследования так и не появилось. И это невзирая на то, что задержанный, по некоторым сведениям, родственник депутата ЗСПК Джамбулата Текиева.

Ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, telegram-канал Amur Mash опубликовал информацию, что в числе задержанных по резонансному делу о вымогательстве денег у дальнобойщиков на границе с КНР есть и племянник авторитетного предпринимателя и вице-спикера Заксобрания Приморского края Джамбулата Текиева Исмаил Абакаев. Канал сообщил, что все три участника ОПГ пойманы. Кроме Абакаева были задержаны Аксёнов, у которого уже были судимости за вымогательство и разбой, и Удовиченко — автобизнесмен. Банда перегораживал дорогу у КПП Краскино и Пограничный с помощью своих машин, а затем требовала с водителей фур оплату за проезд, угрожая расправой при отказе. Всех задержанных, по данным канала, заключили под стражу на два месяца. Также Amur Mash опубликовал фото подозреваемых. Примечательно, что даже намек на то, что один из членов ОПГ приходится родственником народному избраннику, должен был произвести эффект разорвавшейся бомбы в местных СМИ и соцсетях. Однако представители прессы уже полтора месяца старательно игнорируют столь кликабельный инфоповод. Кстати, правоохранители подтвердили факт задержания членов ОПГ. В пресс-службе местного УМВД сообщили, что дело возбуждено по ст. 163 УК РФ — вымогательство. По версии следствия, банда развернула свою деятельность на кранице с Китаем, поблизости от Уссурийска, Пограничного и Краскино. По имеющимся данным, преступная группировка создавала очередь, а с дальнобойщиков требовала деньги за проезд через границу. Отказ грозил водителям потерей здоровья и имущества. Федеральные СМИ сообщали, что «такса» составляла от 100 до 200 тысяч рублей за одну машину. «Следователем следственной части следственного Управления УМВД России по Приморскому краю по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство). В настоящее время личности злоумышленников установлены. Трое жителей Приморского края совершали вымогательства в отношении водителей большегрузного автотранспорта, требуя у них передачи 100 тысяч рублей за проезд через государственную границу под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал всем фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Расследование все еще продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступлений.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter