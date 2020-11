Экс-мэр Владивостока рассказал, как будет вести себя дальше

Игоря Пушкарёва отправили по этапу в колонию, где он будет отбывать наказание

Игоря Пушкарёва отправили по этапу в колонию, где он будет отбывать наказание Экс-глава Владивостока опубликовал очередной пост в социальных сетях: «Когда слышишь о недостатках и несправедливостях в государстве, то кажется, что это какие-то единичные случаи, издержки, человеческий фактор. А когда происходит такое с тобой, то сначала убежден, что это недоразумение и вот сейчас разберутся государевы люди. Потом повязка с глаз спадает, и понимаешь, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но наступает момент осознания тщетности твоих усилий, т.к. перед тобой глухая стена, к которой бесполезно обращаться с фактами и доказательствами. И это опасный момент: можно потерять веру в себя. А вера, на мой взгляд, - один из самых ценных человеческих ресурсов. Это такая неосязаемая «инвестиция» в себя и в ситуацию, которая может дать совершенно конкретный ощутимый результат. На том и держусь :-) Так что не опускаем руки, идём дальше.» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter