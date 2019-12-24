Новейший истребитель разбился в Комсомольске-на-Амуре

Су-57 (ранее ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами. Первая серийная машина будет поставлена военным в этом году.