Новейший истребитель разбился в Комсомольске-на-Амуре

Летчик Су-57 катапультировался и остался жив

Летчик Су-57 катапультировался и остался жив Истребитель пятого поколения Су-57 во вторник разбился в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета, летчик жив. Авария произошла в 111 километрах от аэродрома базирования. Система катапультирования сработала в штатном режиме, летчик катапультировался и остался жив. Самолет не принадлежал Минобороны. Испытания проводил завод. Летчик-испытатель – гражданский. Су-57 (ранее ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами. Первая серийная машина будет поставлена военным в этом году. В настоящее время продолжаются испытания истребителя, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото ТАСС.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter