Приморец ответит за загубленную жизнь

Приморец ответит за загубленную жизнь

Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг1MiОн приговорен к исправительным работам и ежемесячным выплатам
Жителя Пожарского района Приморья признали виновным в браконьерстве. Ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба», сообщает пресс-служба приморской прокуратуры.

Согласно данным следствия, в феврале 2021 года злоумышленник без разрешения, до начала охотничьего сезона выследил и отстрелил самца благородного оленя (изюбря). Оперативники сообщили, что убийство было совершено из нелегального оружия.

Сотрудники охотнадзора задержали преступника в момент, когда тот разделывал тушу животного. Ущерб от незаконной добычи дикого животного оценили в 70 тысяч рублей.

«Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства», — отметили в прокуратуре.

Незаконное оружие изъяли из незаконного оборота и уничтожили. Прокуратура проконтролирует исполнение приговора.

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ПриморьеПриморский край
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