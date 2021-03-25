Приморец ответит за загубленную жизнь

Согласно данным следствия, в феврале 2021 года злоумышленник без разрешения, до начала охотничьего сезона выследил и отстрелил самца благородного оленя (изюбря). Оперативники сообщили, что убийство было совершено из нелегального оружия.
Сотрудники охотнадзора задержали преступника в момент, когда тот разделывал тушу животного. Ущерб от незаконной добычи дикого животного оценили в 70 тысяч рублей.
«Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства», — отметили в прокуратуре.
Незаконное оружие изъяли из незаконного оборота и уничтожили. Прокуратура проконтролирует исполнение приговора.