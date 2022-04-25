Половодье даёт о себе знать в Приморье

Половодье даёт о себе знать в Приморье
Половодье даёт о себе знать в Приморье
Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: pixabay.comтематическое фото
Из-за весеннего половодья, связанного с таянием снега, в Красноармейском районе Приморья ограничено движение легкового автотранспорта на участке дороги Новопокровка — Новокрещенка. На проезжей части образовался перелив глубиной 40-50 см.

Проезд доступен только грузовому транспорту. Для местных жителей в районе подвесного моста села Новокрещенка будет организована лодочная переправа, сообщили в пресс-службе министерства ГОЧС Приморья.

«Зафиксирован ряд переливов через дороги в муниципалитете. В частности, на автодороге Рощино–Дальний Кут–Дерсу два перелива длиной от 10 до 30 метров, без нарушения движения автотранспорта. На автодороге Новопокровка–Новокрещенка четыре перелива длиной по пять метров, движение легкового автотранспорта ограничено, — сообщили специалисты.

В условиях развития весеннего половодья, притока талых и дождевых вод в среднем течении реки Большая Уссурка у села Рощино в Красноармейском районе есть угроза подтопления участков автодорог и сельхозугодий в селах Рощино, Вострецово, Богуславец, Таборово и Лукьяновка. Синоптики распространили штормовое предупреждение об опасном гидрологическом явлении.

Специалисты контролируют ситуацию, сил и средств для реагирования в случае изменения остановки достаточно.

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