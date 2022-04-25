Половодье даёт о себе знать в Приморье

«Зафиксирован ряд переливов через дороги в муниципалитете. В частности, на автодороге Рощино–Дальний Кут–Дерсу два перелива длиной от 10 до 30 метров, без нарушения движения автотранспорта. На автодороге Новопокровка–Новокрещенка четыре перелива длиной по пять метров, движение легкового автотранспорта ограничено, — сообщили специалисты.