Половодье даёт о себе знать в Приморье

Проезд доступен только грузовому транспорту. Для местных жителей в районе подвесного моста села Новокрещенка будет организована лодочная переправа, сообщили в пресс-службе министерства ГОЧС Приморья.
«Зафиксирован ряд переливов через дороги в муниципалитете. В частности, на автодороге Рощино–Дальний Кут–Дерсу два перелива длиной от 10 до 30 метров, без нарушения движения автотранспорта. На автодороге Новопокровка–Новокрещенка четыре перелива длиной по пять метров, движение легкового автотранспорта ограничено, — сообщили специалисты.
В условиях развития весеннего половодья, притока талых и дождевых вод в среднем течении реки Большая Уссурка у села Рощино в Красноармейском районе есть угроза подтопления участков автодорог и сельхозугодий в селах Рощино, Вострецово, Богуславец, Таборово и Лукьяновка. Синоптики распространили штормовое предупреждение об опасном гидрологическом явлении.
Специалисты контролируют ситуацию, сил и средств для реагирования в случае изменения остановки достаточно.