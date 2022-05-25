В Приморье будут судить капитана, допустившего значительный перегруз судна, повлёкший смерть стармеха

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщили «ЗР» в Приморском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России, в ДФО отмечается достаточно много нарушений, подпадающих под статью 263 УК РФ. Правда, случаев со смертельным исходом единицы. Капитану «Акванавта» грозит до пяти лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок. Напомним, в порту Зарубино утром 2 февраля, сразу по возвращении с промысла затонула шхуна-краболов. На борту было 15 членов экипажа. Из них 14 успели эвакуироваться. Капитан судна был госпитализирован с переохлаждением, проведя много времени в холодной воде. Меньше всех повезло старшему механику— он ушёл на дно вместе с краболовом. По данным Росрыболовства, стармех до последнего оставался в машинном отделении, пытаясь спасти судно. — При выравнивании крена в машинном отделении погиб старший механик Сомик Игорь Леонидович, — было указано в сообщении от объединенной пресс-службы Росрыболовства на сайте Федерального агентства по рыболовству. Следствием уже установлено, что причиной инцидента послужили действия капитана судна, проигнорировавшего требования об остойчивости и непотопляемости судна, а также положений ряда нормативных правовых документов, регламентирующих правила движения и эксплуатации морского транспорта. Фигурант допустил перегруз транспортного средства более чем на 44 тонны, что почти в два раза превысило его максимально допустимую грузоподъемность. В результате у судна возник критический крен на левый борт, забортная вода поступила во внутренние помещения, что привело к резкой потере остойчивости и стремительному затоплению. Расследование, которое проводили следователи Восточного МСУТ СК России, завершено. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хасанский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

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