Без света остались дома на Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской

Сегодня, 25 ноября, в 10.46 на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Спортивная горит трансформаторная будка.

Приступив к тушению в 11.14 пожар локализовали, а в 11.21 ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. В превентивных целях из соседних зданий были эвакуированы 10 человек. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении были задействованы 28 человек личного состава и 7 единицы техники. Как сообщают в городской администрации, из-за аварии без энергоснабжения остались абоненты на Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской. «Патруль ГИБДД, оперативно прибывший на место, регулирует движение автотранспорта на данном участке. На эту минуты ограничено движение только по одной полосе, на которой выставлены расчеты пожарной службы», — комментируют специалисты.

Материалы по теме: Прокуратура организовала проверку по факту пожара на рынке во Владивостоке

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter