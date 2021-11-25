Без света остались дома на Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской

Без света остались дома на Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской
Без света остались дома на Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской
Сегодня, 11:42ПроисшествияФото: Золотой Рог
Сегодня, 25 ноября, в 10.46 на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Спортивная горит трансформаторная будка.

Приступив к тушению в 11.14 пожар локализовали, а в 11.21 ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В превентивных целях из соседних зданий были эвакуированы 10 человек.

В результате происшествия никто не пострадал.

На тушении были задействованы 28 человек личного состава и 7 единицы техники.

Как сообщают в городской администрации, из-за аварии без энергоснабжения остались абоненты на Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской.

«Патруль ГИБДД, оперативно прибывший на место, регулирует движение автотранспорта на данном участке. На эту минуты ограничено движение только по одной полосе, на которой выставлены расчеты пожарной службы», — комментируют специалисты.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокПожар
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