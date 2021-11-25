Энергетики выясняют причины пожара на подстанции

Энергетики выясняют причины пожара на подстанции
Энергетики выясняют причины пожара на подстанции
Сегодня, 11:58ПроисшествияФото: Золотой рог
Из-за пожара на подстанции «Луговая» во Владивостоке произошло повреждение трансформатора (Т-2). На данный момент возгорание на подстанции полностью локализовано. Угрозы повреждения другого оборудования нет. Причины выясняются, сообщили в пресс-службе АО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети».

На подстанции организованы работы по переводу нагрузки на второй трансформатор. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено. Как уже писал «ЗР», сегодня в 10.46 на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока поступило сообщение, что на улице Спортивная горит трансформаторная будка.

В 11.21 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. м. Как сообщают в городской администрации, из-за аварии без энергоснабжения остались абоненты на Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской.

В 11.30 уже запитаны социально-значимые объекты: котельные, Краевая клиническая психиатрическая больница, уточнили в пресс-службе энергетиков.

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Приморье
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ВладивостокПожар
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