В учениях по защите Рунета от кибератак извне задействовали остров Русский

Владивостоку отведена роль одного из важных центров «суверенного Интернета» В профильном министерстве подводят итоги первого учения в рамках принятого закона о «суверенном Интернете». Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Соколов отметил, что учение проводилось в течение нескольких дней и охватывало несколько российских регионов, включая Москву и Подмосковье, Ростов-на-Дону, Владимир, Владивосток и др. Одним из этапов учения стало отражение атаки условного киберпреступника на сетевые коммуникации. Дополнительно речь шла о поддержании устойчивой и безопасной сотовой связи, защиты персональных данных, противодействиях перехвату трафика, а также о безопасности так называемого Интернета вещей. Отрабатывалась защита систем электроэнергетики. Примечательно, что учения в рамках обеспечения безопасности функционирования Интернета и систем связи проводились в течение нескольких дней, начавшись около недели назад. В них были задействованы крупнейшие российские операторы связи. Отмечено, что учения не заметили обычные пользователи сети. Операции в рамках учений осуществлялись, как заявлено, на выделенных сегментах, специальных стендах и полигонах в столичном регионе, а также на дальневосточном острове Русский. К операциям привлекались специалисты лабораторий, занимающихся созданием антивирусного софта, а также министерство энергетики, МВД, ФСБ, Минобороны, специалисты войск Росгвардии, крупных IT-компаний. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

