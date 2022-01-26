Эксперт: граната была ручная, в ином случае пострадавших было бы больше

Виновнику взрыва гранаты в многоквартирном доме в Арсеньеве может грозить пожизненное заключение, допускает заведующий филиалом коллегии адвокатов Приморского края «Статус» Сергей Стецко. Кроме того, выясняется как боевое оружие могло оказаться у ранее судимого мужчины.

Вчера, во вторник, 25 января, в общем коридоре на 6 этаже в многоквартирном жилом доме по улице Островского, произошёл конфликт между мужчинами. По одной из версий правоохранителей, один из них стал угрожать гранатой, другие хотели её отнять, в результате потасовки она взорвалась. Это была ручная граната РГД-5, наступательного типа, с радиусом поражения 15-20 метров. Поэтому последствия взрыва не так ужасны. Погиб только один мужчина — в результате многочисленных травм тела и потери крови. Также пострадали ещё пять человек, в том числе виновник происшествия. В городской больнице им была оказана помощь, затем троих отправили на амбулаторное лечение, двоих оставили в медучреждении. В краевом Минздраве рассказали, что у одного из них осколочные раны живота, у другого — травма ноги. Им оперативно были проведены операции, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Как сообщили в прокуратуре края, возбуждено три уголовных дела — за убийство, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух или более лиц и за незаконное хранение взрывного устройства. Следователи допрашивают свидетелей, уже назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Сергей Стецко отметил, что только по первым двум статьям виновнику грозит наказание не менее 10 лет тюрьмы и «до пожизненного». Усугубляющим фактором для него послужит уже имеющаяся судимость. По информации прокуратуры Приморья, мужчина ранее был осуждён, но вышел на волю до конца срока. Из-за наличия в биографии приморца судимости взрывной инцидент в жилом доме может быть расценен как рецидив. Прокуратура Арсеньева взяла на контроль ход и результаты расследования данного уголовного дела. Кроме того, прокуратура даст оценку действиям должностных лиц по вопросам полноты и своевременности принимаемых мер по контролю за поведением фигуранта, состоящего на учёте в качестве лица, в отношении которого не отбытая часть наказания заменена на ограничение свободы.

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