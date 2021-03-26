Рыжая бестия обокрала известного приморского фотохудожника

Рыжая бестия обокрала известного приморского фотохудожника

Сегодня, 09:40ПроисшествияФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Об обстоятельствах неприятного инцидента рассказал сам фотограф
Известный приморский фотограф Александр Хитров лишился камеры во время прогулки на полуострове Тобизина и фотосъемки местных обитательниц - лисиц.

Об обстоятельствах неприятного инцидента рассказал сам фотограф.

«Мы клали бараньи кости на землю, лисица подбегала, хватала и быстро убегала куда-то в траву. Потом приходила снова. Собственно, именно так и была утеряна наша камера. Перед одной из косточек положили нашу любимую GoPro 8 Black. Лисичка, видимо, пожадничав, схватила и кость, и камеру. Все это длилось буквально пару секунд. Еще секунда и лисы уже не было видно», — поделился с подписчиками на своей странице в соцсети Александр Хитров.

Лисичка, видимо, пожадничав, схватила и кость, и камеру
Фото:Александр Хитров

Поиски дорогой фотокамеры продолжались несколько часов, но тщетно. Обескураженный фотограф обратился к тем, кто, возможно, найдет гаджет, вернуть его за вознаграждение, ведь это не только техника, там остались кадры, сделанные в злополучный день. Александр также опубликовал фотографии преступницы.

Сюжеты:
Приморье
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