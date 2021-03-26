Рыжая бестия обокрала известного приморского фотохудожника

«Мы клали бараньи кости на землю, лисица подбегала, хватала и быстро убегала куда-то в траву. Потом приходила снова. Собственно, именно так и была утеряна наша камера. Перед одной из косточек положили нашу любимую GoPro 8 Black. Лисичка, видимо, пожадничав, схватила и кость, и камеру. Все это длилось буквально пару секунд. Еще секунда и лисы уже не было видно», — поделился с подписчиками на своей странице в соцсети Александр Хитров.