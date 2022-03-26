Пенсионерка из Приморья лишилась 1,3 миллиона рублей из-за мошенницы

Пенсионерка из Приморья лишилась 1,3 миллиона рублей из-за мошенницы
Пенсионерка из Приморья лишилась 1,3 миллиона рублей из-за мошенницы
26 марта, 11:00ПроисшествияФото: 1Mi
Жительница края намеревалась продать инвалидную коляску с помощью Интернета, опубликовав объявление. Вскоре с ней на связь вышла некая покупательница.

Позвонившая девушка заявила, что хочет купить коляску, и попросила пенсионерку продиктовать ей данные карты.

Пожилая женщина, не подозревая подвоха, согласилась и сама сообщила всю информацию, нужную для снятия денег с её счёта. Этим мошенница и воспользовалась для вывода 1,2 миллиона рублей с банковской карточки пенсионерки.

Как рассказали в краевом управлении МВД, 69-летняя жертва аферы оказалась лишь одной из 54 приморцев, обманутых мошенниками за неделю. Подобные уловки принесли преступникам около 8,4 миллиона рублей.

Сюжеты:
Приморье
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Приморьемошенничество
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