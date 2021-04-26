В Приморье наказали предпринимателя за неучтенку

В Приморье наказали предпринимателя за неучтенку
В Приморье наказали предпринимателя за неучтенку
Сегодня, 10:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг1MiОт правоохранителей спрятаться не удалось
Прокуратура Чугуевского района провела проверку исполнения лесного и экологического законодательства на предприятии, которое занимается лесопереработкой, заготовкой древесины. Древесина здесь перерабатывается, а также хранится.

Сотрудниками ведомства было установлено, что на территории фабрики находится неучтенная древесина, а журнал учета принятой, переработанной и отгруженной древесины не прошел регистрацию в уполномоченном органе.

Следом в отношении директора компании прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 4.6 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» (нарушение порядка учета принятой, переработанной и отгруженной древесины, в том числе нарушение порядка заполнения документов учета принятой, переработанной и отгруженной древесины).

По результатам его рассмотрения директор как виновное должностное лицо привлечен к административной ответственности — к штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщается, сейчас нарушения устранены.

Сюжеты:
Приморье
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