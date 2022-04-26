Арсеньевский молочный комбинат начал войну против пабликов

Арсеньевский молочный комбинат взял паблики Приморья в соцсетях «за живое»

Один из популярных тематических пабликов Владивостока «выкатил жалобу» на Арсеньевский молочный комбинат. Перед этим на его странице были опубликованы обращения от подписчиков с историями о якобы имевшем месте отравлении мороженым этого завода.

Опубликованный пост гласит, что паблики получили обращение от руководства комбината, в котором их просят удалить материалы. В компании эти посты считают недостоверными. Если же отказаться, то «представители комбината угрожают судом и блокировкой» Дело в том, что в одном конкретном паблике было не менее двух анонимных публикаций от подписчиков, которые жаловались на продукцию Арсеньевского молочного комбината. В первом случае житель Владивостока рассказал, что после употребления мороженого на работе ему с коллегой стало так плохо, что «выкручивало обоих почти сутки». В качестве «доказательства», были приложены фото вскрытого брикета мороженого, где без труда можно прочесть, кто произвел этот товар, а также чеки. Во втором случае, родитель рассказал, что купил арсеньевское мороженое в стаканчике ребёнку, а у того через час начал болеть живот, ребёнка стошнило. На следующий день в больнице, по словам родителя, ребёнку диагностировали отравление. Аноним предположил, что «под сезон начинают бодяжить с чем-то продукцию» и призвал других родителей соблюдать осторожность. В приложенном фото есть и упаковка, и чек. Мнения комментаторов в обоих случаях разошлись. Кто-то «от души хаял» производителя и его мороженое, некоторые удивлялись таким происшествиям, а кое-кто даже обратил внимание, что перед едой руки надо мыть. Кстати, представитель производителя всё же заглянул под первый пост и попросил пострадавших связаться с компанией, чтобы урегулировать вопрос. Тем не менее, спустя неделю паблик получил претензию от производителя. В посте указано, что «представителей Арсеньевского молочного комбината не устраивает тот факт, что администраторы пабликов не предоставили данных людей, приславших материал исключительно на условиях анонимности отправителей». Из предоставленной администраторами паблика информации непонятно, действительно ли комбинат озаботился жалобами на качество своей продукции или, как гласит распространённое выражение, «нет такого преступления на которое не пойдёт капитал ради прибыли» и попросту оказывает давление на один из каналов распространения информации, чтобы «замять инцидент». Ведь если потрудиться, то в сети можно найти уйму таких жалоб на молочную продукцию абсолютно разных производителей, чуть ли не со всех регионов России. В большинстве случаев, история таких жалоб остаётся незавершённой, т. к. сами анонимы уже не сообщают о дальнейшем ходе дел, а то и вовсе не считают нужным продолжать разбирательства. Всё же молочная продукция требует строгого соблюдения правил хранения и перевозки, что логистика, да и сами покупатели не всегда обеспечивают. В своём посте админ паблика указал, что текст обращения Арсеньевского молочного комбината был перенаправлен тем, кто анонимно пожаловался на продукцию. Также администраторы передали контакты производителя и просьбу связаться с ним в ближайшее время. Судя по опубликованной пабликом формулировке, от граждан требуют предоставить «пруфы» — дополнительные сведения, подтверждающие их претензии к производителю. Действительно ли Арсеньевский молочный комбинат радеет за качество своей продукции и здоровье потребителей, а админ паблика неверно трактует обращение производителя, или всё же компания озаботилась чистотой своей репутации и всеми силами «выводит» пятна — пока остаётся только гадать. Жители Владивостока едва пришли в себя после пары кусочков мороженого

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