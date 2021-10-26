Прокуратура организовала проверку по факту пожара на рынке во Владивостоке

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на рынке во Владивостоке
Прокуратура организовала проверку по факту пожара на рынке во Владивостоке
Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: Фото из архива Главного управления МЧС России по ПК
Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту пожара в здании Некрасовского универсального рынка в краевом центре, на месте происшествия находится прокурор города Иван Иванов.

Ведомство даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

На данный момент спасатели локализовали пожар в здании рынка, сейчас происходит проливка территории.

По сообщению пресс-службы краевого главка МЧС России, общая площадь горения составила 700 м². Эта информация еще уточняется. Ранее сообщалось о 400 м², потом 500 м². На это время данных о пострадавших нет. Эвакуировано 70 и спасены 10 человек, это работники рынка и прилегающих павильонов.

Напомним, 26 октября в 10.29 на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о возгорании Некрасовского рынка. Спустя восемь минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка, произошло обрушение кровли. К 11-30 пожар был локализован. К тушению привлечены 39 человек личного состава и 11 единиц техники.

Сюжеты:
Приморье
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