Прокуратура организовала проверку по факту пожара на рынке во Владивостоке

Ведомство даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
На данный момент спасатели локализовали пожар в здании рынка, сейчас происходит проливка территории.
По сообщению пресс-службы краевого главка МЧС России, общая площадь горения составила 700 м². Эта информация еще уточняется. Ранее сообщалось о 400 м², потом 500 м². На это время данных о пострадавших нет. Эвакуировано 70 и спасены 10 человек, это работники рынка и прилегающих павильонов.
Напомним, 26 октября в 10.29 на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о возгорании Некрасовского рынка. Спустя восемь минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка, произошло обрушение кровли. К 11-30 пожар был локализован. К тушению привлечены 39 человек личного состава и 11 единиц техники.