Прокуратура организовала проверку по факту пожара на рынке во Владивостоке

По сообщению пресс-службы краевого главка МЧС России, общая площадь горения составила 700 м². Эта информация еще уточняется. Ранее сообщалось о 400 м², потом 500 м². На это время данных о пострадавших нет. Эвакуировано 70 и спасены 10 человек, это работники рынка и прилегающих павильонов.