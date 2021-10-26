В Приморье вскрыли новые факты сбыта фиктивных прививочных сертификатов от CОVID-19

Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, фактически не получившим прививку, установлен в Шкотовской центральной районной больнице. Главному врачу медучреждения уже подписано заявление об увольнении, сообщили в пресс-службе правительства.

В краевом УМВД уточнили, что проверку в Шкотовской ЦРБ на предмет законности действий медработников по проведению вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции провели сотрудники полиции совместно с представителями краевого министерства здравоохранения. - В рамках ранее возбужденного уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов в Уссурийске проведен комплекс следственных мероприятий. В результате установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса тридцати граждан, - сообщила руководитель пресс-службы краевого УМВД РФ Ирина Сырова. Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий, – прокомментировала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. - Сейчас во всех медицинских учреждениях Приморья меры контроля и учета федерального регистра ужесточены и взяты на контроль краевого минздрава. Если кто-то хочет подзаработать на сертификатах, он должен знать, что это вскроется и придется отвечать по закону, – подчеркнула министр. В полиции отметили: виновным грозит уголовная ответственности по статье, санкции которой грозят лишением свободы сроком до двух лет. Наказание может быть применено не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к гражданам, приобретающим и использующим их в личных целях.

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