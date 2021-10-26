В Приморье вскрыли новые факты сбыта фиктивных прививочных сертификатов от CОVID-19

В Приморье вскрыли новые факты сбыта фиктивных прививочных сертификатов от CОVID-19
В Приморье вскрыли новые факты сбыта фиктивных прививочных сертификатов от CОVID-19
Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: фото пресс-службы УМВД РФ по ПК
Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, фактически не получившим прививку, установлен в Шкотовской центральной районной больнице. Главному врачу медучреждения уже подписано заявление об увольнении, сообщили в пресс-службе правительства.

В краевом УМВД уточнили, что проверку в Шкотовской ЦРБ на предмет законности действий медработников по проведению вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции провели сотрудники полиции совместно с представителями краевого министерства здравоохранения.

- В рамках ранее возбужденного уголовного дела о подделке медицинских книжек и прививочных сертификатов в Уссурийске проведен комплекс следственных мероприятий. В результате установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса тридцати граждан, - сообщила руководитель пресс-службы краевого УМВД РФ Ирина Сырова.

Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий, – прокомментировала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

- Сейчас во всех медицинских учреждениях Приморья меры контроля и учета федерального регистра ужесточены и взяты на контроль краевого минздрава. Если кто-то хочет подзаработать на сертификатах, он должен знать, что это вскроется и придется отвечать по закону, – подчеркнула министр.

В полиции отметили: виновным грозит уголовная ответственности по статье, санкции которой грозят лишением свободы сроком до двух лет. Наказание может быть применено не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к гражданам, приобретающим и использующим их в личных целях.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
коррупцияПриморьепрививочные сертификаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы