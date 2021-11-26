В пресс-службе краевого УМВД РФ сообщили, что под стражу взяты три участника ОПГ, которые требовали у водителей 100 000 рублей за пересечение границы, иначе угрожали избить и повредить транспорт.
По информации сетевого издания «Восток-Медиа», один из членов банды, Исмаил Абакаев, приходится племянником депутату Законодательного Собрания Приморья Джамбулату Текиеву.
Сам народный избранник на вопрос корреспондента «Восток-Медиа», действительно ли один из злоумышленников приходится ему племянником, не ответил и прервал телефонный разговор.