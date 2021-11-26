Среди задержанных вымогателей — племянник приморского депутата Текиева

Среди задержанных вымогателей — племянник приморского депутата Текиева
Среди задержанных вымогателей — племянник приморского депутата Текиева
Сегодня, 11:53ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Приморье задержаны вымогатели денег у водителей на одном из погранпереходов региона.

В пресс-службе краевого УМВД РФ сообщили, что под стражу взяты три участника ОПГ, которые требовали у водителей 100 000 рублей за пересечение границы, иначе угрожали избить и повредить транспорт.

По информации сетевого издания «Восток-Медиа», один из членов банды, Исмаил Абакаев, приходится племянником депутату Законодательного Собрания Приморья Джамбулату Текиеву.

Сам народный избранник на вопрос корреспондента «Восток-Медиа», действительно ли один из злоумышленников приходится ему племянником, не ответил и прервал телефонный разговор.

Сюжеты:
Приморье
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