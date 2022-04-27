Благодаря усилиям специалистов АО «Терминал Астафьева» разгрузка иностранного контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель в Приморье почти полгода назад, подходит к концу. С помощью уникальных для России технологий уже выгружена большая часть контейнеров.

Для спецоперации по разгрузке аварийного судна был задействован рейдовый перегрузочный комплекс «ТОР» в связке с баржей. Высококлассные специалисты «Терминала Астафьева» справились с тем, с чем не удалось совладать краевым и местным властям, структурам Росморпорта и таможне. Напомним, контейнеровоз Rise Shine застрял на мели у берегов Находки 9 ноября 2021 года после прохождения таможенного оформления. На борту находились 199 контейнеров общей массой 1,6 тыс. тонн. Вытекавшие из танков нефтепродукты неоднократно за зиму давали повод для беспокойства местным активистам и даже федеральному Росприроднадзору. Над жителями побережья нависала вполне реальная угроза экологического бедствия, ведь Морспасслужба не сумела полностью откачать остатки топлива тз-за непогоды. Единственным предприятием, которое предложило помощь, стал «Терминал Астафьева». Компания взяла на себя задачу по выгрузке контейнеров с судна, обеспечив спецоперацию необходимой техникой и профессионалами. — На территории России таких операций проводилось мало. Работу осложняло мелководье, рифы, сильные ветра. Но мы разработали план и начали выгрузку. На сегодняшний день с судна снято 122 контейнера, очищена вся верхняя палуба, — рассказал представитель компании Дмитрий Аверьянов. Финальная стадия разгрузки — снятие контейнеров с нижней палубы. Из-за пробоины в корпусе судна есть опасения, что площадка с грузом подтоплена. Специалисты «Терминала Астафьева» вручную, при помощи домкратов, освобождают доступ в трюмы к контейнерам. Качка, крен судна и повреждения самих контейнеров работу специалистам совсем не облегчают. Тем не менее, грузополучатели уже получили извещение от Находкинской таможни о том, что они могут забрать своё имущество.

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