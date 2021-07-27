Назад в 90-е: Жители Артема негодуют по поводу вандализма против «Открытых сердец»

«Вандалы и паразиты» — так охарактеризовали неизвестных злоумышленников жители Артёмовского городского округа. Утром 22 июля сотрудники стадиона АртёмГРЭС обнаружили, что баннер общественного движения «Открытые сердца», который висел там с марта, оказался испорчен.

Как отмечают жители района, такие поступки никак не украшают их авторов. «Действовали не местные», — так прокомментировал испорченный баннер главный тренер футбольного клуба «Энергия Димир» Виталий Маслов. Дело в том, что своей надписью вандалы закрыли не только логотип движения «Открытые сердца», но и символику команды, за которую активно болеют местные жители. «Среди жителей Артема к клубу всегда было хорошее отношение, многие местные ребята играли или играют тут, он является предметом гордости местных болельщиков и пользуется их безусловной поддержкой. Даже когда матчи любимой команды проходят в других городах Приморья, на стадионе всегда присутствует группа поддержки из Артема», — говорит Виталий Маслов. Депутат Законодательного собрания края, инициатор создания проекта «Открытые сердца» Игорь Шауфлер в своем аккаунте четко обозначил свою позицию. «Не хочу думать, кто мог быть заказчиком этой акции, скажу так: „Собаки лают, караван идёт“. Кому могло помешать наше начинание? Кто против помощи людям в столь трудную минуту? Впрочем, пусть подобные деяния останутся на совести этих негодяев», — отметил Игорь Шауфлер. Проект «Открытые сердца» появился в апреле 2021 года. Главная цель его создания — помощь жителям Артема, пострадавшим от пандемии. Причем речь идет не только о проблемах со здоровьем. С момента появления движения пользовалось популярностью у горожан. И уже в мае Игорь Шауфлер вместе с командой принял решение создать общественное движение, в состав учредителей которого вошли известные жители Артёма. За прошедшее время помощь получили тысячи приморцев. Жители района АртёмГРЭС искренне возмущены произошедшим. «Такие поступки не украшают никого — это могу сказать точно! В голове не укладывается, кому помешали такие проекты помощи людям? Я вам так скажу, в Артёме людей, подобных Игорю Шауфлеру, готовых безвозмездно помогать жителям — единицы. Ни стыда, ни совести нет у этих людей», — говорит Ольга Ематина. Напомним, что сотрудники движения «Открытые сердца» оказывают помощь жителям Артема и Приморья: тем, кто нуждается, привозят продуктовые наборы либо помогают по дому, кроме того, все желающие могут обратиться в офис проекта и получить консультацию юристов и психологов. Юрий РОГОВ

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