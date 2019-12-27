"Предприниматель? Сидеть! И еще должен будешь"

А вот с самой статьей Уголовного кодекса, по которой Фрунзенский суд приговорил Дроздова и Симанчука, действительно вышла ошибка. Приморский краевой суд подробно указал на то, что все-таки именно предпринимательской деятельностью занимались фигуранты дела, когда участвовали в аукционе, подписывали госконтракт, рекультивировали полигон ТБО и сдавали объект заказчику. А потому и следовало судье первой инстанции переквалифицировать дело на уже упомянутую ст. 159.4 и, соответственно, исследовать в ходе судебного следствия, были ли действия подсудимых сопряжены «с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». Но, раз уже этого сделано не было, Приморский краевой суд своим определением произвел эту переквалификацию самостоятельно и, поскольку срок давности по ч.3 ст. 159.4 – 6 лет, освободил Дроздова и Симанчука от уголовного преследования, оставив уже поступивший в суд гражданский иск краевого департамента градостроительства (о возмещении ущерба, естественно) без рассмотрения. Не лишив, впрочем, «потерпевший» департамент добиваться возвращения пресловутых 325 млн рублей – но уже строго в рамках гражданского судопроизводства, где «ущерб» придется еще всерьез доказывать.