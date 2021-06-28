При перевалке угля в морском торговом порту Владивостока нашли нарушения

При перевалке угля в морском торговом порту Владивостока нашли нарушения
При перевалке угля в морском торговом порту Владивостока нашли нарушения
Сегодня, 18:33ПроисшествияФото: pxhere.com «черное золото»
Во время перевалки угля во Владивостокском морском торговом порту была допущена уйма нарушений. Дальневосточная транспортная прокуратура устроила основательную проверку стивидору после многочисленных обращений граждан в СМИ и соцсетях.

Инспекция проходила в конце весны 2021 года. Помощь специалистам прокуратуры оказали Росрыболовство, Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Выяснилось, что габаритные стены не соответствуют разрешительной документации. Бетонные конструкции не плотно соединены между собой, а вместо них и вовсе установлены деревянные настилы. Такое сочетание недочетов влечет за собой просыпание угля и угрозу распространения мелкодисперсной пыли ветром.

Высота штабелей угля тоже не соответствовала норме — пылеветрозащитные сооружения оказались ниже. В некоторых местах защиты и вовсе не оказалось. Не оказалось на предприятии и пылеподавляющей техники в достаточном количестве. Ее должны использовать при погрузке угля.

Не ушел от внимания проверяющих и тот факт, что у причалов на грузовых площадках был просыпанный уголь, который мог попасть в море.

Отбор проб на исследования концентрации угольной пыли в воздухе проводился нерегулярно, при том с нарушениями.

По итогам проверки компанию-стивидор обязали устранить нарушения, а также привлекли к административной ответственности по нескольким частям «экологической» статьи (ст. 8) КоАП РФ, а также за «нарушение исполнителем требований технических регламентов». Штраф по последней статье составил 332 тысячи рублей.

ВладивостокугольпортПриморье
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