Приморцы «подарили» кибермошенникам более 20 млн рублей всего за одну неделю

Аферистам хватило всего одной недели, чтобы «заработать» на нерасторопных приморцах 20,7 миллиона рублей. От действий киберзлоумышленников пострадали 68 человек, и это только тех, кто обратился в полицию.

«На уловки мошенников могут попасться представители всех категорий граждан без исключения, как пожилые, так и молодые люди», — рассказали в приморском УМВД. Одной из таких жертв ушлых аферистов стал приморец из Кавалеровского района. Ему не повезло и он попал на сайт мошенников, которые работали прикрываясь якобы биржевым сайтом. Завершив регистрацию местный житель начал получать звонки от лжеброкеров. Внимательно следуя указаниям злоумышленников, доверчивый приморец перечислил кибермошенникам почти 2,5 миллиона рублей. А 31-летний житель Владивостока в попытке снять с себя груз чужого кредита и вовсе набрал несколько новых. В телефонном разговоре, один из злоумышленников представился работником банка. Он сообщил своей жертве, что кто-то используя его данные оформил кредит и гасить долг придется мужчине. И снова, внимательно следуя указаниям мошенников, жертва обзавелась несколькими новыми кредитами почти на миллион рублей. Полученные от банка средства пострадавший перевел кибермошенникам. Сотрудники полиции напоминают, что ради собственной безопасности и сохранности личных сбережений не стоит принимать предложения незнакомцев о быстром и легком заработке. В большинстве случаев — это уловки мошенников. И уж тем более, не стоит переводить собственные деньги на счета неизвестных вам людей. Если уж так вышло, что вас все же обманули — обязательно обратитесь в полицию. Не оставляйте мошеннику шансов обмануть кого-то еще.

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