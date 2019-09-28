"40% людей, находящихся в России за решеткой, стали жертвой судебных ошибок"

"40% людей, находящихся в России за решеткой, стали жертвой судебных ошибок"

28 сентября 2019, 07:36
Происшествия
Экс-мэр Владивостока ответил на вопросы читателей своего сайта

Экс-мэр Владивостока ответил на вопросы читателей его сайта

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. В нем от ответил на ряд вопросов, которые ему задают читатели его сайта:

"Вы спрашиваете: европейский суд может изменить решение?

- Я надеюсь, что приговор Тверского районного суда города Москвы, вынесенный в отношении меня, моего брата Андрея и Андрея Лушникова, будет отменён вышестоящим судом (Мосгорсуд или Верховный суд РФ) в связи с многочисленными нарушениями, допущенными Тверским судом. Если этого не произойдёт, то будем обращаться в ЕСПЧ.

И еще вопрос от вас: Игорь Сергеевич, вы говорили о том, что в СИЗО стали смотреть по-другому на некоторые вещи. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее, привести пример.

- Я всегда считал, что любое событие, любую информацию необходимо оценивать критически. Я понимал, допускал и знал, что есть судебные ошибки. Но находясь здесь, я увидел, что это не просто ошибки, а поставленная на поток фабрикация уголовных дел и судебных решений. Если раньше я считал, что в результате судебных ошибок и направленных действий правоохранительных органов за решёткой невинно находятся доли процентов людей, то в настоящее время я убеждён, что этот процент достигает 40% от всех, находящихся за решёткой. Это невинно осужденные и незаконно арестованные люди, чья вина заключается в том, что они кому-то стали неугодны, их бизнес кому-то приглянулся или же необходимо обеспечить полицейско-прокурорскую и судебную статистики. Примеров более чем достаточно".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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