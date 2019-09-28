"40% людей, находящихся в России за решеткой, стали жертвой судебных ошибок"

- Я всегда считал, что любое событие, любую информацию необходимо оценивать критически. Я понимал, допускал и знал, что есть судебные ошибки. Но находясь здесь, я увидел, что это не просто ошибки, а поставленная на поток фабрикация уголовных дел и судебных решений. Если раньше я считал, что в результате судебных ошибок и направленных действий правоохранительных органов за решёткой невинно находятся доли процентов людей, то в настоящее время я убеждён, что этот процент достигает 40% от всех, находящихся за решёткой. Это невинно осужденные и незаконно арестованные люди, чья вина заключается в том, что они кому-то стали неугодны, их бизнес кому-то приглянулся или же необходимо обеспечить полицейско-прокурорскую и судебную статистики. Примеров более чем достаточно".