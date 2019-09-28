В Южной Корее горит судно, в экипаже которого есть россияне

По данным Ренхап, около 10:51 по местному времени (4:51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа — граждане России и Филиппин.