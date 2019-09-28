В Южной Корее горит судно, в экипаже которого есть россияне

В Южной Корее горит судно, в экипаже которого есть россияне

28 сентября 2019, 17:21
Происшествия
Есть ли среди них приморцы, пока не известно

Есть ли среди них приморцы, пока не известно

Среди экипажа грузового судна, на котором произошел взрыв и пожар в южнокорейском порту Ульсан, были граждане России и Филиппин, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на представителей местных властей.

Согласно имеющемуся в распоряжении РИА «Новости» списку членов экипажа танкера Stolt Groenland, среди 25 моряков — десять россиян или украинцев, в том числе и капитан.

По данным Ренхап, около 10:51 по местному времени (4:51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа — граждане России и Филиппин.

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, их национальная принадлежность неизвестна. Они также были эвакуированы.

К настоящему времени известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
АТРДальний Восток
пожарсуднобуровое суднопожар в Ангарскепожар на Ставроленеконтейнерное суднопожарПожарлесные пожарыпожарлесной пожар
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы