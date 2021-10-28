Тысячи жителей Приморья остались без света и тепла

Во Владивостоке 27 октября без тепла и электроснабжения остались несколько десятков тысяч горожан. По данным Telegram-канала DFO.INFO, из-за аварийного отключения электроэнергии 1 и 2 секции п/с ВТЭЦ-1 была остановлена подача тепла в 644 многоэтажки, 4 детских сада и 4 школы.

Официальной информации об аварии даже спустя сутки корреспонденту «Золотого рога» на сайте АО «ДРСК» найти не удалось. Тем не менее обнаружился свежий пресс-релиз, извещающий о готовности энергообъектов ДРСК к отопительному сезону в Приморском крае. Для проверки достоверности информации об отключениях редакция «Золотого рога» обратилась за комментариями к начальнику управления по информационной политике компании Ольге Амельченко. Она подтвердила, что массовые отключения действительно происходили, но заверила, что проблема оперативно решена. Сославшись на методические указания Минэнерго, специалист уточнила, что необходимо провести полный разбор ситуации. «Да, было отключение, причины выясняются, снабжение потребителей достаточно оперативно восстановили», — сообщила Ольга Амельченко. Пока комментарий пресс-службы АО «ДРСК» готовился к публикации, на сайте компании был опубликован пресс-релиз, в котором предприятие бодро рапортует, что энергообъекты ДРСК в Приморье готовы к отопительному сезону. Их филиал Приморские электрические сети успешно прошёл внеплановую проверку Ростехнадзора, которая продлилась с 23 сентября по 6 октября. Специалисты надзорного ведомства обследовали более 2300 линий электропередач и 312 подстанций, проверили техническую документацию и нарушений не обнаружили. Отдельно в релизе подчеркнули, что поставленные ранее на контроль мероприятия были выполнены в полном объеме. В компании утверждают, что полностью выполнили все намеченные и согласованные с правительством края меры по подготовке электросетевого хозяйства к зиме и ждут от Минэнерго паспорт, подтверждающий готовность к несению максимальных нагрузок. Информации о том, что за сутки до публикации этого релиза во Владивостоке без тепла и электричества остались многие горожане — на сайте так и не обнаружилось. Разъяснений, о том, как готовое к максимальным нагрузкам энергохозяйство, компании вышло из строя, когда термометры за окном всё ещё показывают положительную температуру, тоже не нашлось. Ранее в распоряжении редакции оказалось письмо Дальневосточного управления Ростехнадзора губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В нём главе региона сообщали о промежуточных результатах контроля за подготовкой субъектов электроэнергетики и теплоснабжения к зимнему периоду и почти трёх сотнях выявленных нарушений.

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