Из-за задымления в многоквартирном доме пришлось эвакуировать семерых жильцов

Во Владивостоке полицейские разыскали и задержали двух человек, признавшихся в умышленном поджоге лифта на улице Горийской. Оба — ранее судимые, они раскаялись в содеянном и попросили простить их, объяснив, что доставили неприятности жильцам из мести.

Сообщение о задымлении в многоквартирном доме приняли в дежурной части городского отдела полиции № 1. На место сразу выехали пожарные специалисты МЧС, которым пришлось эвакуировать из отрезанных дымом квартир семь человек. Пожар потушили, обошлось без пострадавших. Одновременно выяснилось, что причиной пожара стала загоревшаяся в лифте автопокрышка. Оперативники тут же пустились на поиски поджигателей — и вскоре установили, кто это был: ранее судимые местные жители в возрасте 30 и 38 лет. Нарушителей порядка привезли в отдел полиции, где они перед камерой признались в том, что распивали спиртное в подъезде. Это не нравилось жильцвам, которые попросили мужчин удалиться. В итоге обида привела к мести: двое собутыльников нашли покрышку и подожгли её, запихав в лифт. Руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершённом из хулиганских побуждений, путём поджога. Фигурантам уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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